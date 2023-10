Duro com militares, relatório da CPMI já foi precificado na caserna

Atualizado em 12 out 2023, 15h05 - Publicado em 15 out 2023, 12h01

O Radar mostra, na edição de VEJA que está nas bancas, que o relatório final da CPMI do 8 de janeiro trará duras conclusões sobre erros de militares e sobre a contribuição do Alto Comando do Exército para que o acampamento bolsonarista no Quartel General de Brasília tentasse dar um golpe no início do ano.

Ministro da Defesa, José Múcio sabe que o relatório da CPMI baterá pesado nos militares, mas mantém serenidade sobre o tema. “O desgaste está precificado. Agora é olhar para frente”, diz o ministro.