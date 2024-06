Documentário sobre Gre-Nal terá bastidores do primeiro jogo pós-catástrofe

A Giros Filmes vai lançar em 2025 Gre-Nal, o Maior Clássico da América. O documentário terá imagens de lances, personagens e bastidores do primeiro clássico gaúcho depois da catástrofe climática no Rio Grande do Sul, no próximo sábado, às 17h30.

Como a Arena do Grêmio ainda não está recuperada dos estragos que as enchentes provocaram, o tricolor gaúcho vai levar a partida para o Couto Pereira, estádio do Coritiba.