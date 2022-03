Doações a Deltan para indenizar Lula já passam de R$ 300 mil

O STJ tentou punir Deltan Dallagnol pelo famoso PowerPoint sobre os laços de Lula com o esquema da Petrobras, mas acabou criando uma grande corrente de solidariedade em torno do ex-chefe da Lava-Jato, que disputará uma vaga na Câmara dos Deputados em outubro.

Num vídeo publicado há pouco, Deltan mostra o celular, com seguidas doações de seguidores pelo Pix, e afirma que já caíram na sua conta repasses que passam de 300.000 reais. Pela decisão do STJ, Lula receberá cerca de 100.000 reais do ex-procurador. O restante do dinheiro, segundo Deltan, será doado a uma instituição que dá assistência a crianças com câncer e autismo.