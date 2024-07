Do PT ao PL: coligação de aliado de Dino em São Luís já reúne 12 partidos

Aliado de Flávio Dino, o deputado Duarte Jr. (PSB) vai disputar a eleição à prefeitura de São Luís (MA) com uma coligação de 12 partidos que se estende do PT da vice Isabelle Passinho ao PL, passando por PCdoB, PV, Avante, PSDB/Cidadania, PRD, Podemos, PP e União Brasil.

“Nós estamos colocando no mesmo palanque pessoas que têm ideologias (que), para muitos, são não dialogáveis. Mas nós estamos mostrando (que), apesar das diferenças, nós estamos unidos. Muito maior do que as nossas diferenças é a nossa vontade de resolver os reais e principais problemas de São Luís”, disse o candidato em convenção do PSB no domingo.

Duarte Jr. tem o apoio do governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), e do vice-governador Felipe Camarão (PT). Também conta o apoio da senadora Eliziane Gama (PSD), correligionária do prefeito da capital maranhense e candidato à reeleição Eduardo Braide.

O ministro do Esporte do governo Lula, André Fufuca, é presidente do PP no estado e também compõe o arco de alianças em torno da candidatura do deputado federal.