Direita avalia chapa entre Tarcísio e Zema para derrotar Lula em 2026

A cada três meses, governadores de direita se reúnem para analisar cenários eleitorais sobre 2026. Na última conversa, na casa de Ciro Nogueira, há duas semanas, os mandatários, acompanhados de caciques partidários e parlamentares, falaram de uma possível “chapa ideal” para derrotar Lula e o PT na próxima corrida eleitoral.

O plano seria lançar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na cabeça de chapa tendo de vice o governador de Minas Gerais, Romeu Zema — com o apoio de Jair Bolsonaro, claro.

As análises nessas conversas são temperadas por levantamentos exclusivos do Paraná Pesquisas que testam os nomes dos mandatários contra Lula.

Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, aparece bem em diferentes áreas de sua gestão no estado. O mesmo ocorre com Ratinho Junior no Paraná. Eduardo Leite (RS), Jorginho Mello (SC), Ibaneis Rocha (DF) e Mauro Mendes (MT) completam o grupo.

Apesar das citações ao seu nome, Freitas segue fazendo o mesmo jogo que fez quando era ministro de Bolsonaro e especulavam sobre sua candidatura ao Governo de São Paulo. Para todos os efeitos, ele nega que vá disputar a eleição presidencial em 2026.

Já Zema vê espaço apenas para ser vice nesse projeto. Caiado e Ratinho Junior seguem analisando o cenário para verificar se há caminho para consolidar um plano nacional.

O grupo de governadores acredita que o resultado das eleições nas capitais vai definir a chapa de 2026. “A eleição em São Paulo vai ser um bom termômetro”, diz um governador.