Dilma Rousseff não esquece Michel Temer

Numa entrevista recente, a ex-presidente Dilma Rousseff mostrou que não consegue esquecer seu vice-presidente Michel Temer, que assumiu o governo em 2016, após o impeachment da petista. Ao bater na reforma trabalhista aprovada pelo ex-parceiro, Dilma acusou Temer de provocar no Brasil uma certa “volta atrás sistêmica”. Foi quando falou das conquistas das mulheres em seu governo.

“E vou falar do caso que mais me dói, que é a Proposta de Emenda Constitucional que nós aprovamos das empregadas domésticas. Elas eram o único segmento das profissões e atividades do Brasil não contempladas com a CLT. Incluímos as domésticas na CLT. Passaram a ter previdência, formalização do trabalho e direitos básicos, como 13º, férias, horas extras, respeito a uma certa jornada de trabalho. Aprovamos, foi muito difícil. Quero até mencionar a importância da Benedita da Silva, ex-governadora e deputada federal, nesse processo. Nós conquistamos, mas o que aconteceu? Vem o Temer e faz a reforma trabalhista. Ele provoca uma volta atrás sistêmica”, disse Dilma.