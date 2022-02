Dilma diz que Bolsonaro destruiu ‘conquistas’ dos seus governos

Dilma Rousseff reapareceu no seminário do PT sobre conjuntura política neste ano eleitoral. Defendeu a reindustrialização do país e outras jogadas batidas do discurso político de toda campanha. Na parte em que bateu em Jair Bolsonaro, Dilma acusou o atual presidente de destruir “conquistas” dos seus governos e dos de Lula.

A petista, como se sabe, foi colocada de lado por Lula e por boa parte do PT justamente porque representa o desmonte das políticas criadas nos governos de Lula. A incompetência de Dilma custou caro ao partido, que viu a economia ruir e a popularidade junto ao eleitorado minguar durante o processo de impeachment.

Dilma, no entanto, está otimista. Diz que Lula vai fazer campanha com algo a mostrar sobre os feitos petistas: “O PT não se apresenta de mão vazias”.

O PT registra que os governos de Lula e Dilma tiraram o país do Mapa da Fome, proveram maior acesso à educação e à saúde, entre outros feitos. “Tudo isso (foi) destruído pelo senhor Jair Bolsonaro”, diz Dilma.