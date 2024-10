Deputado quer que PF investigue queda de Lula no Alvorada

O deputado federal bolsonarista Evair Vieira de Melo (PP-ES) protocolou nesta terça-feira na Câmara uma indicação para sugerir ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, a instauração de investigação sobre o acidente doméstico ocorrido com o presidente Lula no último sábado, nas dependências do Palácio do Alvorada, em Brasília. O requerimento agora aguarda despacho do presidente da Câmara, Arthur Lira.

No documento, o parlamentar solicita a atuação da PF “diante das circunstâncias que cercam o recente acidente doméstico” envolvendo Lula e cita uma notícia jornalística que relatou que o presidente “sofreu queda no banheiro de sua residência oficial, enquanto estaria sentado em um banco, que supostamente teria escorregado, resultando em ferimento na cabeça”.

“A primeira versão do governo informou que o presidente escorregou, porém, surgiram relatos divergentes sobre o ocorrido, incluindo a versão de que um dos pés do banco teria quebrado, levando à queda […] Apesar de ter sido divulgado que o presidente não sofreu maiores complicações, a falta de clareza nas versões apresentadas sobre o acidente gerou questionamentos sobre o real estado de saúde do chefe do Executivo e a integridade das informações transmitidas à população”, escreveu o deputado.

Segundo Evair de Melo, o objetivo da indicação é “garantir a devida transparência e veracidade das informações sobre o estado de saúde do Presidente da República, bem como investigar possíveis irregularidades na condução dessas informações e na utilização de recursos públicos relacionados ao incidente ocorrido no Palácio do Alvorada”.

Continua após a publicidade

“A necessidade de investigação detalhada surge a partir de indícios de que a comunicação oficial a respeito do acidente pode ter sido manipulada, uma vez que diferentes versões foram apresentadas à imprensa. Isso levanta suspeitas de possíveis tentativas de ocultação dos fatos, o que exige investigação rigorosa para esclarecer as circunstâncias e assegurar que não houve má conduta”, afirmou.

“Outrossim, é relevante apurar o uso de recursos públicos, como o deslocamento de emergência e os tratamentos médicos prestados ao Presidente. Caso tenha havido algum encobrimento de fatos ou distorção de informações de interesse público, será necessário responsabilizar os envolvidos e garantir que todas as ações relacionadas ao atendimento emergencial sejam conduzidas de maneira lícita e transparente”, acrescentou.

Para concluir, o deputado pediu que sua representação seja acolhida e que “as medidas solicitadas sejam tomadas com a máxima urgência, dada a gravidade da situação em curso”.