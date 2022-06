Deputado denuncia à PGR envolvimento de Queiroguinha em esquema na Saúde

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O deputado Bira do Pindaré (PSB-MA) quer que o ministro da Saúde Marcelo Queiroga preste explicações sobre a atuação de seu filho, Antônio Cristóvão Neto — conhecido como ‘Queiroguinha’ — em suposto esquema irregular de liberação de recursos da pasta.

O parlamentar protocolou uma representação contra pai e filho junto à Procuradoria-Geral da República e apresentou um pedido de convocação para que Queiroga compareça à Comissão de Trabalho e Administração da Câmara.

“As verbas comprometidas deveriam ser destinadas para salvar vidas e resguardar a saúde dos brasileiros, e não para promoções eleitoreiras. Não se pode admitir que um órgão da magnitude do Ministério da Saúde seja usado como palanque, sobretudo ao filho de seu dirigente”, diz trecho do documento enviado à PGR.

Reportagem de O Globo revelou na última quarta-feira que Queiroguinha tem usado seu acesso livre ao gabinete do pai para intermediar demandas de municípios da Paraíba, estado pelo qual planeja se eleger deputado federal.

De acordo com o jornal, prefeitos relatam que o pré-candidato de 23 anos tem percorrido cidades do interior com promessas que vão desde recursos para a compra de aparelhos de raio-X até ambulâncias.

Na última semana, o jovem chegou a levar três prefeitos à sede do Ministério da Saúde, em Brasília, para se reunirem com Queiroga. O grupo saiu de lá com 1,250 milhão de reais previstos para seus municípios, aponta o Globo.