Deputada quer mais espaço para Estados e Municípios em fundo de educação

A Delegada Katarina (PSD-SE) apresentou na Câmara dos Deputados um projeto para ampliar a representação de Estados e Municípios no conselho deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A proposta altera a lei que institui o órgão de deliberação do FNDE para estipular nove integrantes, com três representantes de cada ente federativo.

Os representantes dos Estados seriam indicados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação e os dos Municípios pela União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação e pela Confederação Nacional de Municípios. Hoje, todos os membros do conselho do FNDE são do Ministério da Educação.

“Com tamanha envergadura de sua responsabilidade nos assuntos relacionados ao financiamento e ao planejamento da educação básica pública, é importante que seja revista a composição do Conselho Deliberativo do FNDE”, disse Katarina.

A deputada argumenta que a maior parte das decisões da educação básica são tomadas pelos Estados e Municípios. O texto foi protocolado nesta semana e está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Leia o projeto na íntegra:

50% 75% 100% 125% 150% 175% 200% Página: / Anterior Próxima