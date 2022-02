Deputada quer acabar com cobrança de bagagens em aviões

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Autorizada pela Anac em dezembro de 2016, a cobrança pelas bagagens em aviões foi acompanhada da promessa de redução dos preços das passagens aéreas. Pouco mais de cinco anos depois, tanto isso não não ocorreu quanto o preço cobrado pelas malas aumentou exponencialmente.

Esse cenário foi apontado como justificativa para o projeto de decreto legislativo protocolado nesta quarta-feira pela deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC), que proíbe a cobrança de qualquer tipo de taxa por até um volume de bagagem em voos nacionais, com peso de até 23 quilos, e em voos internacionais, de até 30 quilos.

O ato que agora terá que tramitar na Câmara susta os artigos 13 e 14 da Resolução da Agência Nacional de Aviação Civil.

“Bolsonaro, ANAC e empresas aéreas enganaram o povo com aquela cantiga de galo: “se cobrar bagagem vai baixar o preço da passagem de avião”. Baixou? Não! Foi fake news!”, escreveu Perpétua no Twitter, nesta quarta. Na verdade, a medida foi tomada no governo de Michel Temer.