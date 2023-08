Delgatti relata diálogo com Bolsonaro sobre ‘invadir a urna eletrônica’

Preso nesta quarta por participação no plano de Carla Zambelli para desqualificar o sistema eleitoral e acessar comunicações do ministro Alexandre de Moraes, do STF, o hacker Walter Delgatti disse, em depoimento à Polícia Federal, que encontrou Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada, em agosto de 2022, como revelou VEJA, e ouviu do então presidente uma pergunta comprometedora:

“Que apenas pode afirmar que a deputada Carla Zambelli esteve envolvida nos atos do declarante, sendo que o declarante, conforme saiu em reportagem, encontrou o ex-presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Alvorada, tendo o mesmo lhe perguntado se o declarante, munido do código-fonte, conseguiria invadir a urna eletrônica”, disse Delgatti.

O hacker também disse que o relatório das Forças Armadas sobre as urnas eletrônicas, usado pelo bolsonarismo para atacar o sistema eleitoral, contou com contribuições dadas por ele.

Segundo o hacker, a trama não foi adiante, pois “o acesso que foi dado pelo TSE foi apenas na sede do tribunal, e o declarante não poderia ir até lá, sendo que tudo que foi colocado no relatório das Forças Armadas foi com base em explicações do declarante”, diz trecho da ordem de Moraes que autorizou a operação desta quarta.

