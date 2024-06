Delegado da PF é escolhido para comandar a Interpol de 2025 a 2030

Diretor de Cooperação Internacional da Polícia Federal, o delegado brasileiro Valdecy Urquiza foi escolhido nesta terça-feira pelo Comitê Executivo da Interpol para ser o próximo secretário-geral da Organização Internacional de Polícia Criminal, com mandato entre 2025 e 2030. A indicação deve ser ratificada, em novembro, pela Assembleia Geral da entidade. Ele será o primeiro brasileiro a ocupar o cargo e o primeiro de um país em desenvolvimento, em 100 anos de história da instituição.

Como mostrou o Radar mais cedo, a eleição foi acompanhada presencialmente pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, que havia demonstrado confiança na candidatura de Urquiza.

BREAKING: Valdecy Urquiza of Brazil has been proposed by INTERPOL’s Executive Committee as its candidate to be the next Secretary General of INTERPOL.

His candidacy will be submitted to the INTERPOL General Assembly in November 2024. pic.twitter.com/MrmWut9RPV

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) June 25, 2024