Defesa de Zambelli se manifesta sobre denúncia da PGR

GIRO VEJA - terça, 23 de abril

Lula nega crise com Congresso e descarta reforma ministerial

O presidente disse nesta terça-feira, em café com jornalistas no Palácio do Planalto, que não tem, atualmente, “nenhuma previsão” de promover uma mudança na sua equipe. A declaração acontece em meio a um impasse na articulação política envolvendo governo federal e Congresso. Saiba mais no Giro VEJA desta terça-feira.