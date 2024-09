De assédio a estelionato, os crimes mais registrados dentro do Senado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Dados da Polícia Legislativa do Senado mostram que a casa registrou, no ano passado, mais de 1.200 ocorrências de crimes dentro do Congresso.

Os delitos mais investigados no período foram fraudes eletrônicas, estelionato e falsa identidade por meios digitais, crimes contra a honra de parlamentares nas redes, invasão de dispositivos informáticos e situações de assédio e violências de gênero.

A Delegacia do Senado é responsável pela investigação dos delitos ocorridos dentro das dependências da Casa ou que envolvam bens e serviços e interesses do Senado.