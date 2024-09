Dados do BC sobre gastos com bets no Bolsa Família alertam o governo Lula

Chefe do do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, responsável pelo Bolsa Família, Wellington Dias comentou nesta quarta-feira a informação divulgada pelo Banco Central de que beneficiários do programa de transferência de renda gastaram cerca de 3 bilhões de reais em sites de apostas no mês de agosto.

O ministro destacou que, sendo uma informação que se tornou pública por parte do Banco Central, solicitou informações sobre os gastos ao Ministério da Fazenda.

Os dados constam de uma Nota Técnica emitida pela instituição, após consulta do senador Omar Aziz (PSD-AM). A estimativa é que cerca de 5 milhões de pessoas que recebem o benefício utilizaram parte do dinheiro para apostar em todo tipo de modalidade disponível nas chamadas bets por meio de Pix — 70% seriam chefes de família cadastrados como titulares no programa e a média das apostas giraria em torno de 100 reais por pessoa.

“Como é do conhecimento público há proposta em andamento para regulamentação das bets e certamente a situação das pessoas mais vulneráveis e outros aspectos sociais serão considerados quando da regulamentação!”, declarou Dias.

“O Bolsa Família transfere um dinheiro livre para a família e tem por objetivo combater a fome e atender a necessidades básicas de pessoas em situação de insegurança alimentar e outras vulnerabilidades. Tudo faremos para manter estes objetivos”, concluiu o ministro, que está em Nova Iorque acompanhando o presidente Lula na Assembleia Geral da ONU.