Crianças e adolescentes foram maiores vítimas de violações em 2021

De janeiro a dezembro de 2021, 314.159 denúncias de violência contra públicos vulneráveis foram registradas pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, por meio do Disque 100 e do Ligue 180.

O público mais atingido são crianças e adolescentes (102.759), seguido por mulheres (88.867), idosos (82.401) e pessoas com deficiência (10.891). A espécie de violação que mais aparece nos registros é contra a integridade das vítimas (298.638), que engloba os aspectos físico, psíquico e patrimonial.

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos destinou 28,3 milhões de reais do orçamento para a manutenção dos canais de atendimento no último ano, que mensalmente recebem cerca de 9.000 ligações por dia. O montante representa 100% do valor disponibilizado para a pasta.

“Não baixamos a guarda e não vamos aceitar nenhum tipo de violência no Brasil. É por isso que continuamos a investir nos canais de denúncias, queremos um serviço cada vez melhor para o nosso povo. Quanto mais pessoas conhecerem essas ferramentas, mais estaremos preparados para prevenir e enfrentar situações de violação de direitos humanos”, diz a ministra Damares Alves.