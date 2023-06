CPI pode chamar banqueiros a falar sobre dívida da Americanas

Diferentes deputados que integram a CPI da Americanas protocolaram requerimentos para que a comissão convoque, na qualidade de testemunhas, dirigentes e presidentes de nove bancos credores da empresa que está no centro da investigação por uma fraude bilionária.

A ideia é que os banqueiros prestem esclarecimentos sobre as operações de empréstimos e a disponibilização de recursos financeiros para o Grupo Americanas.

Entre os alvos de convocação, além dos banqueiros privados, estão Rita Serrano, da Caixa, e Tarciana Paula Gomes Medeiros, do Banco do Brasil. Aloizio Mercadante também tem requerimento, mas a assessoria dele diz que a CPI já desistiu de convocá-lo.

ATUALIZAÇÃO, 14h58 – O BNDES enviou a seguinte nota ao Radar: “O BNDES informa que, em janeiro deste ano, procedeu a execução das fianças bancárias que garantiram a totalidade da dívida de responsabilidade da Americanas S.A. junto ao Banco, no valor total de 671,4 milhões de reais. Portanto, a informação que consta no requerimento de participação do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, na CPI das Americanas está equivocada. O BNDES não está na lista de credores da Americanas e recebeu integralmente o valor devido ao Banco por meio da execução do seguro fiança, não tendo qualquer prejuízo nas operações”.