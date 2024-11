CPI das Bets deve ouvir empresário associado ao “jogo do tigrinho”

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A CPI das Bets do Senado deve ouvir nesta terça-feira o empresário Fernando Oliveira Lima, conhecido como Fernandin OIG. A relatora da comissão, Soraya Thronicke (Podemos-MS), afirma que ele teria uma possível “associação” com o jogo de cassino online Fortune Tiger, popularmente chamado de “jogo do tigrinho”.

“Sua empresa, One Internet Group (OIG), é suspeita de facilitar operações de apostas online, o que levanta preocupações sobre possíveis práticas ilícitas e lavagem de dinheiro. A convocação de Fernando é essencial para esclarecer as operações de sua empresa e as estratégias adotadas para divulgar o jogo”, afirma a senadora.

O empresário pediu um habeas corpus ao STF para não ser obrigado a comparecer à CPI e, se decidir ir, ter o direito de permanecer em silêncio e não produzir provas contra si, além de ser acompanhado por advogado. A ministra Cármen Lúcia foi sorteada como relatora.

Antes dos depoimentos, a comissão de inquérito das bets pode votar novos requerimentos, entre eles a convocação de Gusttavo Lima e pedidos para o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) produzir relatórios de inteligência sobre o cantor e suas empresas.