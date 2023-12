CPI da Braskem elege Omar Aziz como presidente e adia escolha de relator

A CPI da Braskem no Senado elegeu nesta quarta-feira Omar Aziz (PSD-AM) como presidente e Jorge Kajuru (PSB-GO) como vice-presidente. A comissão de inquérito só voltará a se reunir em fevereiro, quando o presidente designará um relator.

Antes da aclamação dos dois comandantes do colegiado, o senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL), aliado de Arthur Lira (PP-AL) e do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, o JHC (PL), pediu que Aziz assumisse o compromisso de não nomear nenhum senador de Alagoas para a relatoria.

“Vou sair daqui extremamente insatisfeito se não estiver formalmente e cabalmente dito por todos que o senador Renan Calheiros não será o relator desta CPI, porque vai, sim, se misturar a figura do investigado com o investigador”, afirmou Cunha.

Aziz rechaçou o pedido. “Esse tipo de conversa não vai levar a lugar nenhum. Ninguém vai me impor nada”, disse. “Parece que tem um lado aqui defendendo a Braskem e um lado defendendo o povo, e não é por aí”, acrescentou o senador amazonense.

Há uma articulação em curso, que voltará com força no início do ano que vem, para viabilizar a designação de Renan Calheiros (MDB-AL), autor do pedido de criação da CPI, como relator, reeditando a dobradinha vista na CPI da Covid, em 2021.

Leia, abaixo, os integrantes da CPI da Braskem:

Titulares

Renan Calheiros (MDB-AL);

Efraim Filho (União Brasil-PB);

Rodrigo Cunha (Podemos-AL);

Cid Gomes (PDT-CE);

Omar Aziz (PSD-AM);

Jorge Kajuru (PSB-GO);

Otto Alencar (PSD-BA);

Rogério Carvalho (PT-SE);

Wellington Fagundes (PL-MT);

Eduardo Gomes (PL-TO);

Dr. Hiran (PP-RR).

Suplentes

Fernando Farias (MDB-AL);

Jayme Campos (União Brasil-MT);

Soraya Thronicke (Podemos-MS);

Angelo Coronel (PSD-BA);

Fabiano Contarato (PT-ES);

Magno Malta (PL-ES);

Cleitinho (Republicanos-MG).