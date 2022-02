Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Guido Mantega vai depor no início de abril numa ação da Justiça que apura corrupção no BNDES durante os governos petistas.

Delator do caso, Joesley Batista também falará em maio sobre as propinas pagas, segundo ele, ao ex-ministro da Fazenda e ao ex-chefe do banco Luciano Coutinho.