Coração de Dom Pedro I já tem data e hora para chegar ao Brasil

Está marcada para a próxima terça-feira, dia 23, a chegada do coração de Dom Pedro I ao Palácio do Itamaraty, em Brasília, evento que faz parte das comemorações dos 200 anos da Independência do Brasil.

A cerimônia da chegada do órgão do ex-imperador, conservado em formol há 187 anos na cidade do Porto, em Portugal, terá a presença do corpo diplomático do país europeu.

O “objeto” está guardado na igreja Irmandade de Nossa Senhora da Lapa desde 1835. Dom Pedro I morreu aos 35 anos, vítima de tuberculose. O próprio quis que o órgão ficasse em Porto em um gesto de gratidão aos moradores da cidade, que o apoiaram durante a guerra entre 1832 e 1834 contra os absolutistas liderados por seu irmão, Dom Miguel.

Dentro da igreja, o coração está protegido por cinco chaves. A primeira abre uma porta pesada de metal. Depois, é necessário remover redes de ferro com duas chaves. A quarta abre uma urna. Ainda é necessária uma quinta chave para chegar à caixa de madeira onde está o órgão mergulhado em formol.