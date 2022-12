Convidado para a posse de Lula no Congresso — pelo cerimonial do Senado, diga-se, não o do futuro governo petista –, Michel Temer preferiu curtir o descanso do Ano Novo com a família. Não viajará a Brasília, mas mandou seu recado ao presidente.

“Desejo sucesso a quem vai tomar posse e paz para o Brasil, mas não irei”, diz Temer.