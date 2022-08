Congresso não aceitará ‘retrocesso e autoritarismo’, diz Pacheco

O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PP-MG), deu um duro recado ao seu aliado Jair Bolsonaro, que insiste em colocar em xeque o processo eleitoral brasileiro e a segurança das urnas eletrônicas, ameaçando a todo instante uma ruptura do processo democrático conquistado a duras penas pela sociedade brasileira depois do fim da ditadura militar.

Apesar da aliança com Bolsonaro, Pacheco disse que o parlamento não dará guarida a movimentos golpistas do presidente. Segundo ele “o Congresso Nacional sempre será o guardião da democracia e não aceitará qualquer movimento que signifique retrocesso e autoritarismo”.

A fala do chefe do Senado e do Congresso ocorre no mesmo dia em que várias entidades da sociedade civil manifestam apoio a uma carta em defesa da democracia e de eleições livres neste ano. Bolsonaro e seus auxiliares, por sua vez, debocham do documento que já reuniu centenas de milhares de assinaturas. Pacheco pediu nesta quinta-feira respeito às instituições e ao pleito eleitoral.

“Não há a menor dúvida de que a solução para os problemas do país passa necessariamente pela presença do Estado de Direito, pelo respeito às instituições e apoio irrestrito às manifestações pacíficas, à liberdade de expressão e ao processo eleitoral. Desenvolvimento, bem-estar e justiça só prosperam em ambiente de livre pensamento, base da verdadeira pátria livre e soberana”, disse.