Concurso vai escolher melhor projeto para o Centro Cultural Rio-África

O projeto para construir o Centro Cultural Rio-África, no Rio de Janeiro, será escolhido em um concurso com arquitetos negros com assento no Conselho Internacional de Arquitetos de Língua Portuguesa. Os três primeiros colocados receberão 105.000 reais e o grande vencedor terá mais de 3 milhões de reais para desenvolver a proposta.

Ponto de chegada de mais de um milhão de pessoas escravizadas, o Cais do Valongo é o local que abrigará o novo Centro Cultural. A ideia é criar um espaço de divulgação do conhecimento histórico, personagens e desenvolvimento urbano nos arredores do Porto Maravilha e da Pequena África. O local também deve promover a arte contemporânea afro-brasileira e afro diaspórica.

O edital, exclusivo para brasileiros e africanos negros e falantes da Língua Portuguesa, foi lançado na manhã desta quinta-feira em cerimônia com a presença do prefeito Eduardo Paes, a atriz Elisa Lucinda e a escritora Conceição Evaristo. O projeto com melhor solução técnica para o Centro Cultural Rio-África será escolhido.