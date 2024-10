Como será a viagem de Lula à Rússia e o primeiro encontro com Putin

O presidente Lula vai viajar à Rússia na semana que vem para participar da 16ª Cúpula do Brics, que acontecerá em Kazan. Já no primeiro dia da viagem, ele deverá participar de um jantar oferecido por Vladimir Putin, no que será o primeiro encontro dos dois neste terceiro mandato do brasileiro.

De acordo com a agenda oficial disponibilizada pelo Palácio do Planalto, os dois já conversaram quatro vezes por telefone — duas no ano passado, em maio e outubro, e duas nesse ano, em junho e setembro.

Por conta da invasão na Ucrânia, Putin foi acusado de crimes de guerra e teve um mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional, em março do ano passado. Desde então, o líder russo tem evitado viajar para os países signatários do Estatuto de Roma, que são obrigados a cumprir a ordem. Por isso, ainda não encontrou Lula.

Esta será a primeira cúpula do Brics com a participação dos cinco novos membros que ingressaram no bloco este ano: Egito, Irã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Etiópia. Até o ano passado, o grupo era formado apenas por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

No dia 23, haverá sessões plenárias dos membros e um jantar com os convidados que participarão das atividades do dia seguinte, para o qual foram convidados, pela presidência russa, cerca de 30 países e organizações internacionais.

Segundo o embaixador Eduardo Paes Saboia, secretário de Ásia e Pacífico do Ministério das Relações Exteriores, o presidente terá agendas bilaterais com alguns presentes em Kazan.

Durante a cúpula, serão discutidos temas globais como a crise do Oriente Médio, operação política e financeira dentro do bloco. Os integrantes também receberão relatórios sobre os trabalhos do Novo Banco de Desenvolvimento, presidido por Dilma Rousseff, do Conselho Empresarial do Brics e da Aliança Empresarial das Mulheres.

O Brasil assumirá a presidência do Brics em 1º de janeiro do ano que vem.