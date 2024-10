Como será a conversa de Lula com a primeira-ministra da Itália no G20

Durante a cúpula de líderes do G20, no Rio de Janeiro, no mês que vem, a pauta da reunião de Lula e a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni vai tratar de energias renováveis, a concessão da Enel em São Paulo e o acordo Mercosul-União Europeia. A Itália quer ser a porta de entrada, no continente europeu, para as exportações brasileiras.

Segundo fontes do Planalto, Meloni também vai discutir com Lula um acordo para fornecer 24 aviões de combate leve M-346 para a FAB e pelo menos seis para a Marinha do Brasil. Os dois países já conversavam sobre o assunto.

Os aviões deverão ser equipados com sistemas eletrônicos e armamento fabricados no Brasil. “A FAB precisa urgentemente substituir os AMX, também desenvolvidos em cooperação com a Itália, e o M-346 é uma solução moderna e de custo acessível, que será complementar aos caças suecos Gripen”, diz uma fonte do Planalto.