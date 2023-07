Como Pinky e o Cérebro, Do Val e Silveira queriam dominar o mundo

No dia 8 de janeiro, o senador Marcos do Val divulgou um laudo psiquiátrico, emitido pelo Senado, que atestava sua sanidade mental. Em outras palavras, o senador procurou ajuda médica da Casa para provar que não estava maluco.

Nesta quarta, o Radar teve acesso ao relatório de 54 páginas da Polícia Federal, sobre mensagens encontradas no celular do senador. O conteúdo é um tiro no tal laudo de sanidade.

Do Val se propõe a participar de um plano supostamente arquitetado por Jair Bolsonaro e Daniel Silveira para derrubar “e até prender” o ministro Alexandre de Moraes. Enquanto trama contra o ministro, o senador canta todos os passos para o próprio Moraes, colocando, inclusive, Bolsonaro na reta: “O Bolsonaro pediu para falar com o Silveira”.

Quando a trama avança, com o famoso encontro no Palácio da Alvorada, as conversas de Silveira e Do Val descambam para um roteiro de Pink e o Cérebro, os ratos de laboratório que tramavam dominar o mundo. A tocaia contra Moraes, em várias, mensagens, é descrita pela dupla como “um acontecimento histórico”.

A operação, como não poderia ser diferente, é “ultrassecreta”, restrita a “cinco pessoas”, as “cinco estrelas”: “Nem o Flávio saberá!” O celular mostra que Do Val saiu cantando a tal missão secreta para dois assessores e até num grupo de zap “Amigas para a eternidade”. Sem contar que já havia entregado o plano ao próprio alvo, o ministro Moraes.

Enquanto fazia tudo isso, o agente Do Val sonhava com seus poderes e a glória: “A missão vai entrar para a história do Brasil e do mundo”.

Depois de ter seu celular apreendido, com todo o plano mirabolante guardado no “zap”, o senador se afastou do mandato. Apesar do tal laudo do Senado, precisou cuidar da saúde.

Em tempo, os personagens envolvidos nessa “obra” eram, naqueles dias, o presidente da República, um deputado federal e um senador. Seria cômico, se não fosse trágico.

Continua após a publicidade

Siga