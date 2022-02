Como o PT planeja conquistar corações e mentes dos evangélicos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O PT decidiu criar ferramentas para que sua militância espalhe a “palavra” de Lula entre o rebanho evangélico dos pastores que hoje apoiam Jair Bolsonaro.

O partido criou um podcast para falar com a “base” da igreja sem pagar o dízimo aos chefes das congregações. Tentará dividir o rebanho a partir da militância petista e evangélica. Diz Jilmar Tatto, líder do projeto:

“Vamos procurar dialogar com o público evangélico a partir da base, sem necessariamente passar pela cúpula. Vamos levar para o podcast pessoas que pertencem a essas igrejas e estão preocupadas com a situação do país, da qual o Bolsonaro não conseguiu dar conta”