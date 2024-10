Como foi o acidente doméstico que fez Lula cancelar viagem à Rússia

O presidente Lula sofreu um acidente doméstico no Palácio da Alvorada na noite deste sábado, 19. De acordo com o médico do presidente, Dr. Roberto Kalil, Lula escorregou e caiu no chão, onde lesionou a cabeça, na região da nuca.

Após a queda, o presidente foi levado ao Hospital Sírio-Libanês de Brasília, onde foi submetido a exames de ressonância magnética que constataram uma pequena hemorragia cerebral na região do impacto. “Não tem segredo, não foi nada grave”, disse Kalil.

Por orientação da equipe médica, o presidente deve evitar, até que se recupere totalmente, “viagens aéreas de longa distância”, o que o fez cancelar a ida à Cúpula dos Brics. A viagem estava agendada para as 17h deste domingo, em direção a Kazan, na Rússia.

O presidente irá, contudo, participar da reunião por meio de videoconferência e, de acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência, terá agenda de trabalho normal essa semana em Brasília, no Palácio do Planalto.