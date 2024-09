Como foi a conversa de Moraes e Tarcísio mediada por Temer em SP

Tarcísio ligou para Michel Temer na semana passada e pediu que o ex-presidente mediasse um encontro dele com Moraes. A conversa ocorreu na casa do ministro em São Paulo, na sexta-feira passada.

A sós na sala do apartamento de Moraes, Freitas e Temer discutiram longamente com o ministro o clima tenso no Brasil.

O governador se disse preocupado com radicalismos no 7 de Setembro e ponderou que Moraes não esticasse a corda com o X para não insuflar as ruas. Moraes, como se sabe, não retrocedeu.

Tarcísio revelou a Moraes uma preocupação: o que poderia acontecer a Bolsonaro, caso ele mergulhasse no transe coletivo bolsonarista pelo impeachment do ministro — e atacasse o próprio STF.

Como sinal de boa fé, o governador de São Paulo prometeu a Moraes falar com Bolsonaro para evitar ataques pessoais que agravem a situação dele na Corte.

Na quarta, o governador foi a Brasília e conversou com ex-presidente. Horas depois, Bolsonaro deu declarações públicas num tom mais pacificador em relação ao Supremo — saindo do tema “impeachment”, bastante abordado por aliados como Silas Malafaia.

Pelo roteiro descrito por Tarcísio na reunião, o ato na Paulista não terá tom golpista. As palavras mais pesadas contra Moraes ficarão por conta de aliados como Malafaia e parlamentares. Bolsonaro deve ser menos direto. A conferir.