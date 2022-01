Como as centrais sindicais se preparam para as eleições presidenciais

Está previsto para abril um encontro geral entre as principais centrais sindicais do país, no qual será discutida uma proposta unificada de pautas e reivindicações a ser apresentada aos presidenciáveis que disputam as eleições no final do ano.

A Conferência Nacional da Classe Trabalhadora deverá abordar temas como emprego, desenvolvimento nacional, estrutura sindical, negociação coletiva e processo eleitoral.

Para Miguel Torres, presidente da Força Sindical, a articulação das onze centrais nos últimos anos e o protagonismo dos sindicatos nas negociações em pautas importantes — como o auxílio emergencial de até 1 200 reais na pandemia — fortalece o movimento.

O líder sindical também cita a construção de uma frente ampla em prol da “soberania nacional”. Entre convergências e divergências, nomes como os ex-presidentes FHC (PSDB), Lula (PT) e Dilma Rousseff (PT), além dos ex-ministros Ciro Gomes (PDT) e Marina Silva (Rede), se mobilizaram a favor do impeachment de Bolsonaro em 2021, e ensaiaram uma oposição unificada ao governo.

“Conseguimos furar a bolha e criar um polo aglutinador de partidos, movimentos sociais e instituições democráticas (…) o momento atual exige a convergência no combate intransigente ao autoritarismo e ao retrocesso”, diz Torres.

Segundo as centrais, o momento é de se investir energia no aumento da representação da classe trabalhadora no Legislativo e no Executivo, de forma a se “reconquistar” direitos sociais e trabalhistas, e se atingir uma sociedade com “maior equidade e justiça social”.