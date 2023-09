Como a delação de Mauro Cid divide o governo Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os vazamentos do inquérito comandado por Alexandre de Moraes no STF têm provocado situações distintas no governo Lula.

Enquanto a ala mais ideológica comemora e utiliza os fatos para desgastar Jair Bolsonaro e a oposição, a ala institucional, que tenta tirar da lama a imagem das instituições militares pena sem ter muito o que fazer.

Ministro da Defesa, José Múcio pediu, há meses, acesso ao conteúdo das investigações para seguir adiante com a punição de militares que se envolveram na aventura golpista do bolsonarismo. Até hoje aguarda um sinal do STF ou da Polícia Federal.

“Os comandantes das Forças, que seguem pacificando o clima na caserna e afastando a política dos quarteis, convivem com o retorno da polarização toda vez que algo vaza. Seria mais fácil abrir os fatos e deixar as instituições atuarem”, diz uma fonte da Defesa.

