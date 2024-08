Comissão do Senado pode convocar Celso Amorim e embaixadora na Venezuela

Comandada por Renan Calheiros (MDB-AL), a Comissão de Relações Exteriores do Senado vai se reunir logo mais, a partir das 10h, para votar três requerimentos relacionados às eleições na Venezuela de Nicolás Maduro.

Dois deles pedem a convocação de Celso Amorim, ex-chanceler e atual assessor especial da Presidência da República, e da embaixadora do Brasil no país, Glivânia Maria de Oliveira, o primeiro para prestar informações sobre a atuação do país no pleito e o segundo para obter dados oficiais sobre o processo eleitoral. Ambos foram apresentados pela senadora Tereza Cristina (PP-MS), ex-ministra da Agricultura do governo Bolsonaro.

O terceiro item da pauta é um requerimento para convidar o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para prestar informações a respeito do posicionamento do Brasil sobre as eleições na Venezuela, “sobretudo, diante do silêncio do Brasil perante a crise por graves e contundentes suspeitas de fraude no pleito presidencial desse país”. Este pedido foi protocolado por Ciro Nogueira (PP-PI), último chefe da Casa Civil da gestão do ex-presidente.