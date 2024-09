Comissão do Senado avalia impacto da reforma tributária no agro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil participou, nesta terça, de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para debater os impactos da regulamentação da Reforma Tributária nos regimes diferenciados e específicos do setor.

Assessora técnica do Núcleo Econômico da CNA, Maria Angélica Feijó destacou os principais pontos que devem ser aperfeiçoados no regime diferenciado de tributação para o pequeno produtor rural no Projeto de Lei Complementar 68/2024, que regulamenta a reforma.

Segundo Maria Angélica, a confederação entende que alguns ajustes precisam ser feitos na redação para garantir a competividade dos empreendedores familiares rurais, com receita anual de até 3,6 milhões de reais, e evitar o aumento da carga tributária dos preços dos alimentos e, consequentemente, da inflação brasileira.

“Para nós, é necessário promover a garantia da segurança jurídica e o cumprimento do princípio da não-cumulatividade de crédito”, disse Maria Angélica.