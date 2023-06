Comissão do Senado aprova prorrogação da desoneração da folha

A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou há pouco o projeto que prorroga por quatro anos a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia.

Referendado por 14 a 3 no colegiado, o texto precisará passar por uma segunda votação no colegiado. Depois, seguirá direto para análise da Câmara, caso não haja pedido para votação no plenário do Senado.

O texto prorroga o benefício até o fim de 2027 para os mesmos setores já previstos na lei em vigor. Para compensar a prorrogação da desoneração, o projeto também estende, pelo mesmo período, o aumento de 1% na alíquota da Cofins-Importação, que também, pela lei atual, só vai até dezembro.

A desoneração da folha é um mecanismo que permite às empresas dos setores beneficiados pagarem alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários.

Os 17 setores alcançados pela medida são: confecção e vestuário, calçados, construção civil, call center, comunicação, empresas de construção e obras de infraestrutura, couro, fabricação de veículos e carroçarias, máquinas e equipamentos, proteína animal, têxtil, TI, tecnologia de comunicação, projeto de circuitos integrados, transporte metroferroviário de passageiros, transporte rodoviário coletivo e transporte rodoviário de cargas.