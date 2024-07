Comissão da Câmara ouve Paulo Pimenta e ex-diretor da Conab nesta quarta

A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados vai ouvir às 10h desta quarta-feira o ministro Paulo Pimenta sobre o leilão de compra de arroz, anulado no mês passado após denúncias de irregularidades.

Autor do requerimento para audiência com Pimenta, o deputado José Medeiros (PL-MT) acredita que o governo prejudicaria os arrozeiros gaúchos ao importar os grãos.

“Ao invés de estimular e financiar os produtores brasileiros, em especial a reconstrução do Rio Grande do Sul, que tem os maiores produtores de arroz do país, as medidas propostas vêm para destruir o Estado e a produção de arroz nacional”, diz o parlamentar.

À tarde, os deputados devem ouvir o ex-diretor executivo da Companhia Nacional de Abastecimento, Thiago José dos Santos. Ele foi exonerado após o fracasso do leilão.

“Precisamos que o senhor Thiago dos Santos venha a esta comissão prestar esclarecimentos. É estarrecedor o que o governo fez nesse leilão. O Brasil clama por respostas urgentemente.”, disse Rodolfo Nogueira (PL-MS), responsável pelo requerimento para ouvir o ex-diretor da Conab.