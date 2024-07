Deputado quer ouvir ex-diretor da Conab demitido após leilão do arroz

A Comissão de Agricultura da Câmara vai analisar nesta terça-feira requerimento do deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) para ouvir o ex-diretor da Companhia Nacional de Abastecimento, Thiago José dos Santos, exonerado após suspeitas de fraude no leilão de importação de arroz, que foi realizado e anulado no mês passado.

No requerimento, além de pedir explicações sobre inconsistências da compra de arroz importado, Nogueira quer ouvir Santos sobre sua relação com o ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, Neri Geller, também demitido após a suspensão do certame.

Em entrevista à Jovem Pan, o ex-diretor da Conab disse que só foi demitido porque já foi assessor de Geller na Câmara dos Deputados.

Como mostrou o Radar na edição de VEJA que está nas bancas, nos bastidores do governo Lula, há a especulação de que, além de Santos e Geller, outras cabeças podem rolar após a trapalhada na compra do arroz.