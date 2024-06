Comissão aprova liberação de R$ 12 bilhões ao Rio Grande do Sul

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Comissão Mista de Orçamento do Congresso aprovou nesta quarta-feira duas medidas provisórias que abrem créditos extraordinários de 12 bilhões de reais no Orçamento de 2024 para o socorro ao Rio Grande do Sul.

A verba será destinada a ações organizadas no estado por pelo menos dez ministérios do governo, incluindo Educação, Saúde, Transportes, Trabalho e Emprego, Defesa, Desenvolvimento Social.

As MPs editadas pelo presidente Lula no mês passado serão analisadas agora nos plenários da Câmara e do Senado.