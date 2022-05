Comandante da Marinha leva a mulher para a Toscana em voo da FAB

Comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier viajou de FAB para a Toscana no início de maio. Levou a mulher e convidados a uma cerimônia militar, como mostram fotos do evento. Exército e Aeronáutica também mandaram oficiais à Itália, mas só Garnier dispensou o tédio do voo comercial para voar no jato exclusivo — o que provocou constrangimento na cúpula militar do governo.

Como o avião da FAB tem pouca autonomia de voo, Garnier e seus convidados fizeram 11 escalas na viagem. Depois dos três dias na Toscana, rolou uma esticada de quatro dias na Turquia para uma “missão oficial”. Na volta, o grupo ainda passou um dia em Lisboa.