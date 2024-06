Com Valdemar no plenário, nova senadora do PL assume reclamando do STF

Com Valdemar Costa Neto no plenário, a ex-prefeita de Sinop Rosana Martinelli (PL-MT) assumiu nesta quarta-feira o mandato de senadora com um discurso contra a condução de processos no STF sobre os atos antidemocráticos que culminaram no ataque aos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. Ela é a segunda suplente de Wellington Fagundes (PL).

Rosana afirmou que ficou meses com as contas bloqueadas e que, até hoje, seu passaporte está retido por suspeitas de financiamento de atos depois das eleições de 2022 que, na avaliação do STF, pediam uma ruptura institucional que derrubasse a vitória de Lula no pleito presidencial.

No plenário, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse que a ex-prefeita de Sinop chega ao Senado no momento em que parlamentares da oposição bolsonarista tentam alavancar propostas de anistia aos presos e demais investigados por participar dos ataques golpistas de 8 de janeiro. O relator desses inquéritos é o ministro Alexandre de Moraes.

“Ninguém melhor do que a senhora, porque tem lugar de fala, como gostam de dizer, e está sentindo na pele o que é ser perseguida por expressar aquilo que a senhora acredita”, afirmou o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. “A senhora, de verdade, representa aqueles patriotas que estão injustiçados. Alguns tomando 17 anos de cadeia na cabeça porque quebraram uma vidraça. A gente sabe que nunca houve tentativa de golpe, e a senhora é a representação disso.”

Em seu discurso, Rosana Martinelli disse que se solidariza “com todos aqueles que tiveram seus direitos violados” e espera que o Senado “possa ajudar todos os patriotas que querem, que lutaram pela liberdade, e muitos ainda estão impossibilitados de ter essa liberdade”.