Com Moro, Podemos recicla propaganda partidária do PT de 2002

Começou a ser exibida na noite desta quarta-feira, em São Paulo, uma peça da propaganda partidária gratuita do Podemos protagonizada pelo ex-juiz Sergio Moro, pré-candidato da legenda à Presidência [veja o vídeo abaixo].

Criado pelo marqueteiro argentino Pablo Nobel, o filmete de 30 segundos foi inspirado em uma propaganda veiculada pelo PT em 2002 — que por sua vez foi idealizada pelo publicitário Duda Mendonça, o comandante da campanha vencedora de Lula.

Nobel, inclusive, conta que começou a carreira no marketing político sendo recrutado por Mendonça para atuar na sua equipe naquele ano.

Na célebre propaganda petista, um grupo de jovens saía de uma festa, entrava em um carro e uma delas notava uma moradora de rua com um bebê no colo, ficando visivelmente impressionada com a cena. Um narrador então dizia que “se cenas como essa tocam você, você pode até não saber, mas, com certeza, no fundo, você também é um pouco PT”.

No spot do Podemos, o foco está no combate à corrupção, que fez Moro ficar conhecido nacionalmente, como juiz da Operação Lava-Jato.

“Se você acredita que ninguém tá acima da lei e que o crime não pode continuar tomando conta do Brasil. Se você acha que um país rico como o nosso não merece tanta pobreza e desemprego, que já chega de tantos privilégios pra tão poucos e concorda que lugar de político corrupto é na cadeia”, diz um narrador.

Moro então aparece na tela para concluir a inserção, que também será exibida para os paulistas na noite desta sexta-feira — o Podemos, aliás, abriu a rodada das propagandas partidárias no âmbito estadual.

“Talvez você ainda não tenha percebido, mas, no fundo, a gente acredita nas mesmas coisas”, diz o presidenciável.