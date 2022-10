Com maior bancada, PL de Bolsonaro deve comandar o Senado em 2023

A eleição deste domingo fez do PL de Jair Bolsonaro o maior partido do Senado. A partir de 2023, o partido do presidente terá 13 senadores, seguido por União Brasil, com 12, MDB e PSD, com dez cada, e PT, com nove parlamentares. A nova composição das bancadas no Senado, por tradição, deve dar ao PL o comando do Legislativo, já que a maior bancada costuma ter o direito de indicar o candidato a presidente. Confira os dados do TSE: