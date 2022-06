Com gritos de ‘Bolsonaro’, Collor exalta verbas e cobra apoio de prefeitos

Em evento de entrega de habitações populares do governo federal, em Maceió, o senador Fernando Collor (PTB-AL) elogiou o governo de Jair Bolsonaro (PL) e defendeu abertamente a reeleição do atual presidente.

“As nossas esperanças de que Bolsonaro estará conosco a partir do ano que vem para mais um mandato, porque ele deve continuar a fazer esse trabalho em favor da família e do povo brasileiro”, disse Collor — que ainda puxou um coro de “Bolsonaro” na plateia. (Veja abaixo)

Quase derrapando ao falar sobre a campanha do atual mandatário — ato que é vedado pelo TSE em eventos oficiais de governo e em período fora do calendário eleitoral –, o ex-presidente da República ainda citou repasses de verbas do governo a municípios, cobrou o apoio de prefeitos e exaltou o trabalho de aliados no estado para a reeleição do ex-capitão.

“E todos os prefeitos de Alagoas e do Brasil devem ser gratos ao seu governo. Porque todos estão hoje com as suas prefeituras em dia com recursos para enfrentar as dificuldades graças às transferências que vossa excelência fez durante seu mandato (…) Ele [Cabo Bebeto] é um daqueles que vem trabalhando arduamente pela sua… não posso falar em campanha. Mas eu diria, pelo seu governo. E para que esse governo se perpetue e continue”, afirmou o senador.