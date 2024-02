Com crise do Starbucks, concorrente projeta aumentar faturamento em 30%

A rede de cafeterias Mais1.Café acredita que pode aumentar em 30% o faturamento em 2024. A franquia faturou 120 milhões de reais, em 2023, e pretende alcançar 156 milhões de reais neste ano.

Um dos motivos que levam os gestores a acreditar na expansão é a lacuna deixada no mercado pela crise do Starbucks no Brasil, que, no ano passado, teve prejuízo de 56 milhões de reais, como mostrou o Radar.

O Mais1.Café também quer ampliar a oferta de lojas. Hoje, são cerca de 730 e deve passar a 1.000 unidades até o fim do ano. Antes exclusivas no sistema to go, as lojas também devem aparecer com formatos mais amplos e confortáveis para o consumo no local.