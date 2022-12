Com Bolsonaro abatido, promoção de generais tem clima de fim de festa

Fechada à imprensa, mas transmitida ao vivo pela TV Brasil, a solenidade de promoção de dez oficiais-generais do Exército realizada na manhã desta quinta-feira, em Brasília, teve o presidente Jair Bolsonaro como protagonista involuntário. A ocasião festiva para os dez oficiais-generais promovidos foi marcada por um clima de fim de festa. Daqui a exatamente um mês, o capitão reformado do Exército terá que deixar o Palácio do Planalto para dar lugar a Lula.

Visivelmente abatido, ele passou os pouco mais de 40 minutos da cerimônia em silêncio e nem sequer cantou o Hino Nacional, executado no início e no final da cerimônia. Nos momentos em que apareceu na transmissão da emissora estatal (veja abaixo), estava olhando “para o nada”.

A última declaração pública do presidente completa um mês nesta sexta — o vídeo divulgado por ele para pedir que manifestantes bolsonaristas inconformados com sua derrota para Lula nas urnas desbloqueassem estradas. Desde então, passar a maior parte do tempo recluso no Palácio da Alvorada.

No último sábado, ele foi até Resende (RJ) para participar do seu primeiro evento público desde o segundo turno, uma cerimônia de formatura de cadetes na Academia Militar das Agulhas Negras, mas também ficou em silêncio. O vice-presidente Hamilton Mourão chegou a dizer que o chefe estava “meio triste”.

Veja a cerimônia desta quinta-feira, transmitida pela TV Brasil: