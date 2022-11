Mourão revela o que disse a um Bolsonaro ‘meio triste’ em evento militar

No primeiro evento oficial com a participação de Jair Bolsonaro desde a sua derrota para Lula nas urnas, no último sábado, o presidente optou por manter o silêncio que vem guardando nas últimas semanas. Mas uma cena durante a cerimônia realizada na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende (RJ), transmitida pela TV Brasil (veja o vídeo abaixo), chamou atenção.

O vice-presidente Hamilton Mourão se aproximou de Bolsonaro, que olhava com semblante fechado para o grupo de militares aspirantes a oficial do Exército, e disse algumas palavras. O presidente se limitou a negar com a cabeça, ainda em silêncio. Questionado sobre a conversa nesta terça-feira, na saída do seu gabinete no Palácio do Planalto, Mourão revelou o que falou ao companheiro de chapa em 2018.

“Falei para ele que tinha aquela porção de gente que queria tirar foto com ele, pedi para ele: ‘vai lá tirar foto com o teu povo, pô’. Só isso aí”, relatou o general.

Quando um repórter comentou que o presidente pareceu não querer, Mourão complementou:

“Ele tava meio triste”.

No sábado, o Radar questionou o vice-presidente sobre a interação, transmitida ao vivo pela TV Brasil, e ele se limitou a responder que se tratava de uma “conversa particular”.

Veja o vídeo a seguir: