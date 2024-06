Com aporte da Gerdau e da Vale, fundo capta recursos para reconstruir o RS

O fundo filantrópico emergencial RegeneraRS foi lançado nesta terça-feira com o objetivo de captar 100 milhões de reais para projetos de reconstrução do Rio Grande do Sul. A iniciativa foi idealizada pelo Instituto Helda Gerdau (IHG), em parceria com Din4mo Lab, que fará a gestão do fundo.

Com doação inicial de 30 milhões de reais da Gerdau e do IHG e de 8 milhões de reais da Vale, o fundo vai apoiar projetos para beneficiar impactados pela tragédia climática em quatro áreas: educação, habitação, soluções urbanas e apoio a negócios.

“Para além da seleção de iniciativas que receberão apoio emergencial, os grupos técnicos irão coletar aprendizado para contribuir com o desenvolvimento de soluções de longo prazo”, destaca o cofundador da Din4mo Lab, Marcel Fukayama.

A iniciativa está na fase de prospecção de novos doadores. De acordo com Fukayama, o fundo filantrópico é uma ótima opção para aportes irrestritos, de maior montante e com o propósito de alavancagem de impacto e financeiro.

Queremos ajudar na reconstrução do estado, apoiando projetos que contribuam com o amanhã mais sustentável. Acreditamos que, com a ação coletiva, podemos construir um Rio Grande do Sul mais preparado e mais consciente em relação às mudanças climáticas”, afirma a diretora do IHG, Beatriz Johannpeter.

Continua após a publicidade

Para Eduardo Bartolomeo, presidente da Vale, o impacto causado pela tragédia climática sobre as comunidades locais e a infraestrutura do estado é imenso, o que exige esforço conjunto do empresariado que “deve ir além de suas operações e objetivos do negócio”.

“Queremos que nossa contribuição inspire outras empresas a se juntar a esta causa tão urgente, fortalecendo essa rede de apoio e garantindo que nossos esforços sejam ainda mais eficazes e abrangentes”, afirma Bartolomeo.

Com o valor aportado pela Vale ao Fundo RegeneraRS, o total alocado pela mineradora nas ações de ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul soma 15 milhões de reais, envolvendo articulações com diversas instituições.