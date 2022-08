Com anúncio da chapa Simone-Mara, cacique do MDB divulga vídeo com Lula

Simone Tebet anunciou nesta terça a formação de sua chapa ao Planalto tendo como vice a senadora Mara Gabrilli. Durante o evento, um dos caciques do MDB no Nordeste, o ex-presidente do Senado Eunício Oliveira divulgou um vídeo em que aparece festejando a candidatura de Lula durante a convenção do PT no Ceará, no fim de semana.

O partido de Simone liberou os caciques para decidirem sobre apoiar Lula ou Jair Bolsonaro nas eleições. Um dos importantes quadros do partido no Nordeste, Eunício chegou a ser cotado para ser o candidato ao governo apoiado pelo PT no estado, mas deve disputar uma vaga no Congresso. Ele integra a aliança que defende Lula e rompeu com o grupo de Ciro Gomes no Ceará.