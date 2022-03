Com a guerra de Putin, Bolsonaro quer o potássio das terras indígenas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro viajou à Rússia para manifestar solidariedade a Vladimir Putin nos dias que antecediam a guerra na Ucrânia. Disse que buscava garantir negócios para melhorar o mercado de fertilizantes no Brasil.

Com a guerra, a viagem se converteu em mais um episódio de constrangimento para o presidente, que perdeu tempo e gastou dinheiro público na empreitada.

Sem a Rússia e seu mercado de fertilizantes, Bolsonaro quer avançar sobre as reservas indígenas para explorar potássio. O presidente lembrou nesta quarta de um projeto apresentado por ele na Câmara em 2016 que tratava do tema.

“O potássio e a nossa segurança alimentar. Em 2016, como deputado, discursei sobre nossa dependência do potássio da Rússia. Citei três problemas: ambiental, indígena e a quem pertencia o direito exploratório na foz do Rio Madeira (existem jazidas também em outras regiões do país)”, disse o presidente.

“Nosso Projeto de Lei n° 191 de 2020, ‘permite a exploração de recursos minerais, hídricos e orgânicos em terras indígenas’. Uma vez aprovado, resolve-se um desses problemas. Com a guerra Rússia/Ucrânia, hoje corremos o risco da falta do potássio ou aumento do seu preço. Nossa segurança alimentar e agronegócio (Economia) exigem de nós, Executivo e Legislativo, medidas que nos permitam a não dependência externa de algo que temos em abundância”, segue Bolsonaro.